2019-10-31T10:06:39+03:00
Происшествия

Потушили за несколько минут: на Эльмаше загорелся строительный вагончик

Сейчас устанавливаются причины пожара
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Этим утром на трамвайном кольце Эльмаша, на перекрестке Старых Большевиков – Фрезеровщиков, загорелся строительный вагончик. Фотографией поделились очевидцы в сообществе «Инцидент Екатеринбург», а в МЧС по Свердловской области добавили, что в огне никто не пострадал.

- В 9:20 произошло возгорание строительного металлического вагончика. Площадь пожара составила 18 «квадратов», на место выехали девять спасателей, - уточнили в пресс-службе.

Огонь потушили за несколько минут. Причины происшествия сейчас устанавливаются. Этим же утром мы рассказывали, как из дома в центре Екатеринбурга пожарные вывели 40 человек – в многоэтажке загорелась одна из квартир. К счастью, там тоже никто не пострадал.

На Эльмаше загорелся строительный вагончик.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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