2019-10-31T10:01:17+03:00
Общество

Большой этнографический диктант пройдет 1 ноября на вокзалах Екатеринбург и Екатеринбург-Детский

В целом по стране диктант пройдет на 50 площадках ОАО «РЖД»
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Фото: Руслан КАЗАКОВФото: Руслан КАЗАКОВ
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1 ноября Свердловская железная дорога поддержит ежегодную Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Площадками для ее проведения станут железнодорожный вокзал Екатеринбург и вокзал Свердловской детской железной дороги на станции Екатеринбург-Детский. В целом по стране диктант пройдет на 50 площадках ОАО «РЖД», в числе которых – 42 крупнейших вокзала.

Акция приурочена ко Дню народного единства и начнется в каждом субъекте РФ в 11:00 по местному времени. Поучаствовать в этнографическом диктанте может любой желающий, возрастных ограничений нет. Основная цель мероприятия – привлечь внимание к сохранению и развитию этнокультурной самобытности народов России, а также к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 уникальных для каждого региона. Бланки с заданиями раздадут волонтеры, работающие на площадках. Правильные ответы будут опубликованы на сайте организаторов акции www.miretno.ru 10 ноября, индивидуальные результаты – 12 декабря 2019 года.

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Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В России акция проводится четвертый год подряд. В прошлом году этнографический диктант написали 392 тыс. человек на 4,5 тыс. площадок в России и за рубежом.

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