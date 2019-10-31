В Екатеринбурге коммунальщики вышли на тропу войны с сугробами

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-31T09:38:02+03:00

Работы по уборке снега ведутся с самого утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бригады будут работать и днем, и ночью

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На Екатеринбург сегодня обрушился сильный снегопад, в некоторых районах завыли метели. Сотрудники ГИБДД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать ПДД и держать дистанцию на дорогах. А коммунальные службы уже выехали на улицы города, чтобы расчистить их от сугробов.

- С утра для уборки улиц было задействовано 208 дорожных рабочих и 129 единиц спецтехники, в том числе тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, вакуумные дорожные и тротуарные машины, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Разгребать дороги коммунальщики будут в течение всего дня. Более того, бригады будут работать и в ночную смену.

- Сейчас во всех районах города тротуары посыпаются песком, а проезжая часть обрабатывается специальными материалами, - добавили в мэрии.

Напомним, что во время первого снегопада прокуратура решила проверить администрацию города на готовность к ранней, но агрессивной зиме. И на сегодняшний день вся техника переоборудована и работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU