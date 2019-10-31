2019-10-31T09:14:25+03:00
Общество

«Комсомольская правда» и Фонд социального страхования проведут круглый стол по вопросам реабилитации пострадавших на производстве

К участию приглашены специалисты реабилитационного центра, Бюро медико-социальной экспертизы, Московского ПрОП и аппарата Уполномоченного по правам человека
Алина Закусина
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Круглый стол «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая» пройдет 1 ноября 2019 года в ЕкатеринбургеКруглый стол «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая» пройдет 1 ноября 2019 года в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Круглый стол «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая» пройдет 1 ноября 2019 года в Екатеринбурге. Организаторами выступают Екатеринбургский филиал ИД «Комсомольская правда» и Фонд социального страхования Свердловской области. На обсуждение будут вынесены вопросы реабилитационного лечения, протезирования и возвращения пострадавших в привычные для них условия, эффективную социализацию и создание новых рабочих мест для пострадавших.

Для того, чтобы эти вопросы получили всестороннее освещение, к обсуждению привлечены представители всех заинтересованных организаций. В дискуссии примут участие:

Заместитель управляющего ГУ «Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» Александр Васильевич Никитин.

Заместитель руководителя по экспертной работе, врач по медико-социальной экспертизе Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Борисовна Черняева.

Главный врач ГАУЗ СО «Областной специализированный центр реабилитации «Озеро Чусовское», заслуженный работник здравоохранения РФ, профессор УГМА, доктор медицинских наук Виталий Борисович Аретинский.

Заведующий медицинским отделом филиала «Екатеринбургский» ФГУП «Московское Протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда России Заводова Марина Анатольевна.

Кроме того, на мероприятие приглашены представители СОО «Всероссийское общество инвалидов», аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, а также сами пострадавшие и члены их семей.

Круглый стол «Комплексная реабилитация пострадавших на производстве после тяжелого несчастного случая» состоится в Екатеринбурге 1 ноября с 10:00 до 12:00 в БЦ «Аврора» по адресу: ул. Шейнкмана, 55 (4 этаж).

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