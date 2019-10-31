Резали двери и тушили горящий бензин: под Екатеринбургом прошли масштабные учения по ликвидации ДТП

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-31T09:01:26+03:00

По легенде, водитель фуры уснул за рулем, протаранил легковушку и задел бензовоз

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Накануне, 30 октября, на трассе Екатеринбург – Тюмень прошли масштабные учения по ликвидации последствий ДТП. В них принимали участие сотрудники ГИБДД, МЧС, Медицины катастроф и Уралуправтодора.

Согласно легенде, водитель фуры уснул за рулем, выехал на встречку, протаранил легковушку и по касательной задел бензовоз.

Фото: Уралуправтодор

- В легковом автомобиле тяжелые травмы получили два человека. У бензовоза разлилось топливо – возникла угроза возгорания, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.

Но и это еще не конец испытаний: авария случилось во время тяжелых погодных условий. Трассу практически не было видно из-за сильного снегопада, а температура воздуха опустилась до -25.

Фото: Уралуправтодор

- Для ликвидации последствий ДТП сотрудники ГИБДД перекрыли место аварии, а спасатели МЧС произвели деблокирование и извлекли условных пострадавших из легковушки, - добавили в Уралуправтодоре. – Соблюдая все меры предосторожности, они распилили машину так, чтобы не задеть людей.

А дорожные службы направили на место аварии технику и организовали объезд участка. И только после того, как пострадавших удалось вытащить из смятой машины, их передали бригаде «Медицины катастроф». А дорожники отбуксировали все автомобили.

Фото: Уралуправтодор

- Такая отработка слаженных действий и оперативное реагирование на происшествия позволят в дальнейшем избежать трагических последствий ДТП, а, значит, спасти жизни людей, - отметил начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко.

Всего в учениях участвовали порядка 40 человек и 20 спецмашин.

Фото: Уралуправтодор

Фото: Уралуправтодор

ИСТОЧНИК KP.RU