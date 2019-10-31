Приставы забрали у уральца элитную иномарку за 90 неоплаченных штрафов

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-31T08:37:04+03:00

Он нарушил ПДД на 100 тысяч рублей

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Свердловские приставы забрали у жителя Нижнего Тагила элитную иномарку из-за того, что тот накопил 90 неоплаченных штрафов. В общем, он нарушил ПДД на 100 тысяч рублей.

- Его автомобиль остановили в ходе совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД. При проверке документов оказалось, что у него куча неоплаченных штрафов на сумму больше 100 тысяч, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В связи с этим автомобиль мужчины конфисковали и временно отправили за спецстоянку. Машину вернут только после полной оплаты всех штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU