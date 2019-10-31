На последней ярмарке Екатеринбурга горожан будут одевать к зиме

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-31T08:24:42+03:00

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В эти выходные, 2 и 3 ноября, на площади 1905 года состоится последняя ярмарка выходного дня. Гостям, как обычно, предложат разнообразие морепродуктов, сухофруктов и орехов, а также самых разных сладостей. И куда, конечно, без свежего хлеба и всевозможных булочек?

- Учитывая окончание сезона сбора урожая, сельхозпроизводители и фермеры предложит посетителям свежие овощи, плодоовощную продукцию, соления, грибы и ягоды, - отметили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Так как зима уже наступает на пятки, на ярмарке можно будет приобрести теплые валенки, платки и пончо, варежки и вязаные носки.

В мэрии напоминают всем автолюбителям, что парковку на площади 1905 года закроют с 19:00 пятницы до 19:00 воскресенья, 2 ноября. Но переживать не стоит: оставить машину можно будет на улицах Урицкого и Володарского, а также на подземном паркинге ТРЦ «Пассаж».

ИСТОЧНИК KP.RU