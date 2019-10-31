«Мощнейшая поддержка»: Куйвашев поздравил «Урал» с победой в матче 1/8 финала Кубка России
Накануне состоялся самый упорный и долгожданный матч для футболистов «Урала» и их болельщиков – 1/8 финала Кубка России. На стадионе «Екатеринбург Арены» наша сборная встретилась с тульским «Арсеналом» и, благодаря серии пенальти, вырвалась вперед.
Несмотря на минусовую температуру и сквозной ветер на трибунах, поболеть за «шмелей» пришли больше шести тысяч зрителей. Среди них был и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После победы он поздравил екатеринбургских футболистов с победой.
- Это была напряженная, яркая, насыщенная игра. Трибуны гудели, мощнейшая поддержка нашей команды, - написал он на своей странице в Instagram. – Спасибо всем зрителям.
Отметим, что в 1/4 финала наши футболисты встретятся с одним из победителей пары «Нижний Новгород» - «Шишник».
ИСТОЧНИК KP.RU