«Мощнейшая поддержка»: Куйвашев поздравил «Урал» с победой в матче 1/8 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-31T08:01:19+03:00

Губернатор следил за игрой с трибун. Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

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Накануне состоялся самый упорный и долгожданный матч для футболистов «Урала» и их болельщиков – 1/8 финала Кубка России. На стадионе «Екатеринбург Арены» наша сборная встретилась с тульским «Арсеналом» и, благодаря серии пенальти, вырвалась вперед.

Несмотря на минусовую температуру и сквозной ветер на трибунах, поболеть за «шмелей» пришли больше шести тысяч зрителей. Среди них был и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. После победы он поздравил екатеринбургских футболистов с победой.

- Это была напряженная, яркая, насыщенная игра. Трибуны гудели, мощнейшая поддержка нашей команды, - написал он на своей странице в Instagram. – Спасибо всем зрителям.

Отметим, что в 1/4 финала наши футболисты встретятся с одним из победителей пары «Нижний Новгород» - «Шишник».

ИСТОЧНИК KP.RU