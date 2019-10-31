«В старости пожалеешь!»: Екатеринбург вошел в топ-10 самых татуированных городов России

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-31T07:29:33+03:00

Чаще всего екатеринбуржцы ассоциируют татуировки с тюрьмами и девушками Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Наверное, каждый, кто хотя бы раз делал себе татуировку – даже самую маленькую, слышал от родственников или друзей: «А в старости что с ней будешь делать? Точно пожалеешь!». И если старшее поколение относится к рисункам на теле, как к «зэковским», то у современной молодежи другие взгляды.

Аналитики из агентства Zoom Market провели исследование, согласно которому столица Урала вошла в топ-10 самых «разрисованных» городов России. Екатеринбург занял четвертую строчку рейтинга, уступив только Санкт-Петербургу, Москве и Челябинску.

- Респондентам задавали всего три вопроса: «Скажите, как вы относитесь к татуировкам?», «С чем они у вас ассоциируются?» и «Есть ли у вас татуировки?», - рассказали аналитики. – Всего было опрошено порядка трех тысяч человек в 25 городах страны.

И выяснилось, что только 21% всех опрошенных положительно относятся к татуировкам, 36% - отрицательно, а 43% вообще все равно.

У большинства жителей рисунки на теле ассоциируются с современной молодежью (39%) – в частности, что интересно, с девушками, 26% ассоциируют их с тюрьмами, 18% - со службой в армии, с музыкантами – 11%, с барменами – 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU