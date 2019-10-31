2019-10-31T07:04:27+03:00
Происшествия

Из горящей многоэтажки в центре Екатеринбурга спасли 40 человек, включая семерых детей

К счастью, в пожаре никто не пострадал
Мария Трапезникова
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По лестницам вывели 40 человек, включая 7 детейПо лестницам вывели 40 человек, включая 7 детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глубокой ночью, 31 октября, в центре Екатеринбурга загорелась квартира в одной из многоэтажек по улице Саперов. Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:49, на место выехали 9 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в пять «квадратов» загорелось домашнее имущество в квартире на третьем этаже, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В момент возгорания в доме находилось 40 человек, из них 7 семь детей. Их всех в срочном порядке эвакуировали из горящего здания по лестницам. К счастью, по данным МЧС, медпомощь никому не понадобилась.

Огонь потушили в 04:08, еще через полчаса закончили разбирать сгоревшие конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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