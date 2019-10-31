Еще одна победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли итальянок на третьем матче Евролиги

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-31T06:35:28+03:00

Пока что баскетболистки не уступили никому

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Накануне баскетболистки УГМК улетели в Италию, чтобы сразиться с командой «Венеция». Это был третий матч в групповом этапе женской Евролиги, который «лисицы» с успехом выиграли.

Всю первую четверть соперники провели на встречных курсах, действуя в нападении через игроков передней линии.

Фото: FIBA

- А вот вторая половина игры уже полностью проходила под диктовку УГМК, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Но итальянки наступали, и тут на помощь пришла капитан нашей команды, Евгения Белякова. Дважды найдя лазейку, она протоптала тропинку в трехсекундную зону соперника.

Фото: FIBA

Итоговый счет составил 86:61 в пользу УГМК.

Напомним, что во время первого матча Евролиги уралочки одолели бельгийскую сборную «Касторс Брэйн». Следующий матч пройдет 6 ноября, на нем наши баскетболистки встретятся с «Прагой», у которой на счету также три победы подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU