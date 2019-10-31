Еще одна победа в копилку: уральские «лисицы» обыграли итальянок на третьем матче Евролиги
Накануне баскетболистки УГМК улетели в Италию, чтобы сразиться с командой «Венеция». Это был третий матч в групповом этапе женской Евролиги, который «лисицы» с успехом выиграли.
Всю первую четверть соперники провели на встречных курсах, действуя в нападении через игроков передней линии.
Фото: FIBA
- А вот вторая половина игры уже полностью проходила под диктовку УГМК, - рассказали в пресс-службе БК УГМК. – Но итальянки наступали, и тут на помощь пришла капитан нашей команды, Евгения Белякова. Дважды найдя лазейку, она протоптала тропинку в трехсекундную зону соперника.
Фото: FIBA
Итоговый счет составил 86:61 в пользу УГМК.
Напомним, что во время первого матча Евролиги уралочки одолели бельгийскую сборную «Касторс Брэйн». Следующий матч пройдет 6 ноября, на нем наши баскетболистки встретятся с «Прагой», у которой на счету также три победы подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU