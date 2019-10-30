СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-30T19:40:12+03:00

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Трое уральцев отправятся в колонию из-за кражи имущества на 300 тысяч. Мужчины в августе вынесли из чужого дома в Серове ноутбук, сантехнику и инструменты. Хозяева дома заметили повреждение на входной двери и стеклопакете и вызвали полицию. Преступников нашли по отпечаткам пальцев.

- Фигурантами уголовного дела стали трое мужчин, проживающих в Серове, двое из них ранее имели проблемы с законом. Поскольку все являются неработающими лицами, не имеющими дохода, они сговорились пойти и проникнуть в любой дом, где нет хозяев, и похитить имущество. Выбрав дом, попытались сначала взломать дверь, однако, та не поддалась, тогда злоумышленники разбили стекло в окне и проникли через него внутрь, похитили имущество, сложив в мешки, и вынесли, с места преступления скрылись, - рассказала следователь отдела полиции МО МВД России «Серовский» Наталья Кочергина.

Часть украденного злоумышленники сразу продали, а часть спрятали. Позже часть похищенного имущества была изъята и возвращена владельцу.

Накануне трем уральцам предъявлено обвинение за совершение кражи чужого имущества, совершенной в крупном размере с незаконным проникновением в жилище. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU