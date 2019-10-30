2019-10-30T19:14:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге на площади Обороны в декабре посадят яблони и липы

На посадку саженцев потратят 760 тысяч рублей
Алина СУРИНА
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На площади Обороны появятся яблони и липыНа площади Обороны появятся яблони и липыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на площади Обороны в декабре посадят яблони и липы. На посадку саженцев потратят 760 тысяч рублей. Сейчас администрация города ищет подрядчика, который этим займется. Документ опубликовали сегодня на сайте Госзакупок.

- Высадка деревьев выполнятся при температуре воздуха не ниже - 15°C. Ямы, в которые будут высаживаться деревья с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При высадке деревьев упаковку следует удалять только после окончания установки деревьев на место, - написано в документе.

Подрядчик должен будет высадить 15 мелколистных саженцев липы и 19 саженцев сибирской яблони. Гарантия на работу должна быть не меньше года. Если саженцы погибнут, то подрядчик должен будет за свой счет заменить погибшее дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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