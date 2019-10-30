2019-10-30T18:22:39+03:00
Общество

На «Ночи искусств» екатеринбуржцы получат «Золотую маску»

Горожане смогут посетить больше 200 культурных площадок
Алина СУРИНА
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Всероссийская акция пройдет в это воскресенье - 3 ноябряВсероссийская акция пройдет в это воскресенье - 3 ноябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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На «Ночи искусств» екатеринбуржцы получат «Золотую маску». Такой памятный сувенир организаторы выбрали из-за того, что акция посвящена Году театра в России. Горожане смогут посетить больше 200 культурных площадок. В акции участвуют театры, музеи, галереи, дворцы культуры и библиотеки. По словам организаторов, это сделано не случайно - Всероссийская акция стала своеобразным подведением итогов сразу нескольких культурных событий года: Ночи музеев, Ночи музыки и Библионочи.

- Акция призвана объединить всех любителей искусства. Надеемся, что у организаторов это получится, и на 273-х площадках Екатеринбурга и городов Свердловской области будет полный аншлаг, - сказала первый заместитель Министра культуры Свердловской области Галина Головина.

Организаторы поставили перед собой задучу открыть привычное учреждение культуры с новой для зрителя стороны. Горожане смогут полностью окунуться в культурную среду, побывав за кулисами «ТЮЗа».

- «Полночный троллейбус» - спектакль, где главной декорацией служит троллейбус. У гостей Ночи искусств будет редкая возможность не только побывать в том самом троллейбусе, увидеть костюмы героев, но и услышать прекрасные стихи поэтов-шестидесятников в исполнении актеров, - рассказал начальник Управления культуры Администрации города Екатеринбурга Илья Марков.

Всероссийская акция пройдет в это воскресенье - 3 ноября. Все мероприятия можно будет посетить с 19:00 до 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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