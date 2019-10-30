2019-10-30T18:08:51+03:00
Происшествия

Выволок на улицу и поджог: на Урале будут судить парня, убившего инвалида

Он упрекал пожилого мужчину, что тот из-за недуга стал обузой
Евгений Стоянов
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Душегуб показал, как убивал свою жертву во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской областиДушегуб показал, как убивал свою жертву во время следственного эксперимента. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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На Урале будут судить 24-летнего жителя Камышловского района, который обвиняется в убийстве инвалида, совершённом с особой жестокостью.

Все произошло днем 27 февраля 2019 года. Обвиняемый, будучи пьяным, решил заглянуть в гости к своей бабушке. В этот момент там находился ее престарелый сожитель. Дедушка являлся инвалидом первой группы по зрению.

- В процессе общения у обвиняемого возник конфликт с данным пожилым человеком. Обвиняемый упрекал инвалида в том, что он стал обузой для его бабушки. На почве ссоры молодой человек решил совершить убийство своего оппонента, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

Преступник в момент убийства был пьян. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Преступник в момент убийства был пьян. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Душегуб выволок дедушку на улицу, а потом взял в руки горючую жидкость. Он облил ей инвалида и поджег.

- От полученных термических ожогов потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время, - уточнили в СКР.

Сейчас расследование уголовного дела закончилось. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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