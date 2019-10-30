2019-10-30T14:53:37+03:00
Общество

Власти Екатеринбурга за 77 тысяч отреставрируют «Черный тюльпан»

Вместе с ним ремонтировать будут еще три городских памятника
Мария Трапезникова
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На реставрацию потратят 77 тысяч рублейНа реставрацию потратят 77 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который сможет разработать проектную документацию на благоустройство четырех памятников города. Один из них – мемориал «Черный тюльпан», расположенный на площади российской армии. На него выделят 77 тысяч рублей.

- Также планируется реконструировать памятник Комсомолу Урала на Вознесенской горке, стелы «Вечная слава погибшим в боях за Родину жителям поселка Шарташ» на Севастопольской, 1 и «Никто не забыт, ничто не забыто» на Изоплите, - говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

На ремонт всех памятников администрация города выделит 237 тысяч рублей. подать заявку на участие можно до 7 ноября, а победителя определят уже 11-го числа с помощью электронного аукциона.

Кстати, не так давно мы рассказывали, что на госзакупках появились контракты на праздничное оформление улиц Екатеринбурга и на создание проекта дорог в Новокольцовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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