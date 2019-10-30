«Крынки»: участники автоэкспедиции освоили гончарное мастерство в Нижних Таволгах

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-30T14:39:34+03:00

В Нижних Таволгах ежедневно проводят мастер-классы по росписи керамики и работе на гончарном круге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работать на гончарном круге оказалось гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд

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Экспедиция «Башня, крынки, два крыла» посетила Нижние Таволги, где ежедневно проводят экскурсии и мастер-классы по керамике для туристов и производят известные на всю Свердловскую область керамические изделия.

По пути в Таволги, в поселке Быньги участники экспедиции посетили старинный храм Николая Чудотворца, который был освящён в 1797 году. Это единственный действующий храм, в иконостасе которого присутствуют Невьянские иконы.

. В уникальный храм Николая Чудотворца в Быньгах непременно стоит заехать, если вы направляетесь в сторону НевьянскаФото: Алексей БУЛАТОВ

Внутреннее убранство храма сейчас реконструируется, но службы не прекращаются, с момента освящения храм не закрывался ни разу. Не заехать в этот уникальный храм по пути на керамическое производство было невозможно.

В «Таволожской керамике» для участников экспедиции провели небольшую обзорную экскурсию по производству, а затем и мастер-классы по росписи глиняных фигурок и изготовлению изделий на гончарном круге. У мастеров все получается легко и непринужденно, но у новичков изделия получаются в основном забавными и неуклюжими.

Храм сейчас находится на реконструкцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Обед в Таволгах подают в глиняных горшочках и чашках собственного производства, после сытной трапезы команда направилась в Нижний Тагил, чтобы узнать, чем он удивляет туристов.

Следить за ходом экспедиции можно в социальных сетях «КП», на сайте ural.kp.ru и в вечернем эфире радио «Комсомольская правда».

Работать на гончарном круге гораздо сложнее, чем кажетсяФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU