2019-10-30T14:28:57+03:00
Общество

Уральцы стали реже жениться

Число новых семей за январь-август составило чуть больше 18 тысяч
Мария Трапезникова
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За последние полгода свердловчане стали реже женитьсяЗа последние полгода свердловчане стали реже женитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области стали меньше жениться. К таким выводам пришли аналитики из Свердловскстата после подсчета данных за январь-август этого года. Вместе с тем, уменьшилось в регионе и количество разводов.

- За этот период уральцы сыграли 18 382 свадьбы. Эта цифра, по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 2 409, - говорится в документе, который опубликован на официальном сайте.

Количество разводов за этот же период составило 10 437 – это на 2 605 меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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