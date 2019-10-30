Уральцы стали реже жениться

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-30T14:28:57+03:00

Число новых семей за январь-август составило чуть больше 18 тысяч

Изменить размер текста: A A

Жители Свердловской области стали меньше жениться. К таким выводам пришли аналитики из Свердловскстата после подсчета данных за январь-август этого года. Вместе с тем, уменьшилось в регионе и количество разводов.

- За этот период уральцы сыграли 18 382 свадьбы. Эта цифра, по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 2 409, - говорится в документе, который опубликован на официальном сайте.

Количество разводов за этот же период составило 10 437 – это на 2 605 меньше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU