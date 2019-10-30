Уральцы стали реже жениться
Число новых семей за январь-август составило чуть больше 18 тысяч
За последние полгода свердловчане стали реже женитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Свердловской области стали меньше жениться. К таким выводам пришли аналитики из Свердловскстата после подсчета данных за январь-август этого года. Вместе с тем, уменьшилось в регионе и количество разводов.
- За этот период уральцы сыграли 18 382 свадьбы. Эта цифра, по сравнению с прошлым годом, уменьшилась на 2 409, - говорится в документе, который опубликован на официальном сайте.
Количество разводов за этот же период составило 10 437 – это на 2 605 меньше, чем в прошлом году.
ИСТОЧНИК KP.RU