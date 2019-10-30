Под Екатеринбургом за 49 миллионов продают участок бывшего пионерлагеря

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-30T14:13:36+03:00

Вот так может выглядеть участок, если на нем построить базу отдыха. Фото: N1.RU

По словам владельцев, такая гигантская сумма может окупиться, если на территории построить бизнес

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Под Екатеринбургом, в районе Верхней Пышмы, продают участок бывшего пионерлагеря. За территорию площадью в 12,8 гектар придется отдать 49,9 миллионов рублей, однако, по словам владельца, эти деньги могут окупиться – место идеально подойдет для базы отдыха или коттеджного поселка.

- Есть готовая концепция с бизнес-планом под стабильный доходный бизнес, который будет приносить не менее пяти миллионов ежемесячно, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: 2GIS

В качестве плюсов владелец отмечает хорошую сотовую связь – даже при условии, что участок находится среди леса, асфальтированное шоссе рядом с воротами и подземные водные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU