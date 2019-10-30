Под Екатеринбургом за 49 миллионов продают участок бывшего пионерлагеря
Под Екатеринбургом, в районе Верхней Пышмы, продают участок бывшего пионерлагеря. За территорию площадью в 12,8 гектар придется отдать 49,9 миллионов рублей, однако, по словам владельца, эти деньги могут окупиться – место идеально подойдет для базы отдыха или коттеджного поселка.
- Есть готовая концепция с бизнес-планом под стабильный доходный бизнес, который будет приносить не менее пяти миллионов ежемесячно, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.
Фото: 2GIS
В качестве плюсов владелец отмечает хорошую сотовую связь – даже при условии, что участок находится среди леса, асфальтированное шоссе рядом с воротами и подземные водные источники.
ИСТОЧНИК KP.RU