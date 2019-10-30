2019-10-30T13:58:11+03:00
Общество

«Частники» выжили с остановки: в Екатеринбурге автобус №76 меняет конечную

Маршрут его никак не поменяется
Мария Трапезникова
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Маршрут автобуса не поменяетсяМаршрут автобуса не поменяетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге муниципальный автобус №76, который ходит от Синих Камней к Широкореченскому кладбищу, поменяет конечную остановку. Если раньше он делал передышку между рейсами на «Зоологической», то теперь маршрут поменяют до «Контрольной».

- По словам специалистов из комитета по транспорту, это связано с тем, что разворотное кольцо на «Зоолгической» постоянно заставлено частными автобусами, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Мы пытались с ними как-то бороться, но ничего не вышло, так что ради безопасности решили сменить локацию.

Маршрут автобуса не поменяется. Кстати, мы не так давно рассказывали, что автобус №42 продлили, наконец, до микрорайона Светлый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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