В «Башне Исеть» вырастет число апартаментов, появится новый ресторан и премиальный фитнес-клуб сети Encore Fitness

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-30T13:07:45+03:00

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В МФК «Башня Исеть» вырастет количество доступных для аренды апартаментов, откроется новый ресторан и премиальный фитнесс-клуб. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Екатеринбург-Сити» Евгений Мордовин в ходе пресс-конференции, прошедшей 29 октября в рамках международного форума и выставки 100+ Forum Russia в Екатеринбурге.

Новый сервис долгосрочной аренды апартаментов Iset HomeAway Residence в МФК «Башня Исеть» был презентован в мае 2019 года. На момент презентации действовали 24 апартамента, расположившиеся на трех этажах комплекса. Их 100% заполняемость позволила запустить еще три этажа с апартаментами; все они также были забронированы в короткий срок. До конца 2019 года будут запущены 18 апартаментов еще на трех этажах – таким образом номерной фонд составит 60 апартаментов на 9 этажах МФК.

«Iset HomeAway Residence – это профессиональный сервис формата 5 звездочного отеля. Мы задумывали его именно как сервис, который помогает гостям максимально быстро адаптироваться в Екатеринбурге и решать ежедневные бытовые вопросы. Такой формат размещения, как показала практика, пользуется высоким спросом, поэтому в 2020 году планируется дальнейшее развитие номерного фонда», - отметил Евгений Мордовин.

Напомним, помимо комфортных апартаментов и премиального сервиса Iset HomeAway Residence, резидентам «Башни Исеть» на специальных условиях доступны все услуги расположенного рядом отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Это стало возможным благодаря открытию в 2019 году галереи-перехода между Башней и отелем.

Развивается и ресторанная зона «Башни Исеть». В январе 2019 года на первом этаже здания начал работать мясной ресторан «Корова» с открытой кухней, быстро превратившийся в одно из любимых мест отдыха екатеринбургских гурманов и вошедший в ТОП-100 лучших ресторанов России. А в декабре команда Good Community под руководством Руслана Мухаметшина откроет в «Башне Исеть» новый ресторан Breadway kitchen bakery wine, в основе концепции которого простая кухня с ранними завтраками, обедами и ужинами в формате ежедневного потребления, большой выбор свежеиспеченного хлеба на закваске и вин. Кроме того, в 2020 году на втором этаже та же команда запустит еще один ресторан с акцентом на морепродукты.

Важным событием в развитии сервиса «Башни Исеть» станет открытие фитнес - клуба премиальной сети Encore Fitness в 2020 году. Соглашение о сотрудничестве между руководством сети и ООО «Екатеринбург-Сити» было подписано в ходе пресс-конференции.

Сеть Encore Fitness была основана Ириной Кутьиной в 2016 году в Москве. До июня 2015 года Ирина занимала должность CEO сети фитнес-клубов World Class. На протяжении более 20 лет работы Ирина сделала впечатляющую карьеру, пройдя путь от фитнес-тренера до руководителя всей сети, внеся огромный вклад в развитие российской фитнес-индустрии. Именно она впервые привезла в страну такие популярные сегодня программы как пилатес и Les Mills.

Encore Fitness, бесспорный трендсеттер на российском фитнес-рынке. Проекты Encore позиционируются как новое поколение фитнес-клубов премиум-класса и ни раз возглавляли рейтинги лучших российских фитнес-клубов. Главная идея – переосмысление привычного представления о

фитнес-клубе. Отличительными особенностями Encore являются премиальный футуристичный дизайн, интеграция digital-технологий в инфраструктуру клуба и тренировочный процесс, авторские групповые тренировки, а также акцент на спа-направление, термальные зоны и бассейн.

На данный момент сеть включает в себя два проекта в столице – флагман в Москва-Сити и второй клуб в районе Ясенево. На 2020 год запланировано открытие еще четырех клубов – в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Ультрасовременное пространство клуба площадью 2500 м2 с премиальным футуристичным дизайном (высокие потолки, уникальная система подсветки, обилие зеркальных и стеклянных поверхностей, панорамные окна и др.) займет сразу три этажа «Башни Исеть». Тренажерный зал и кардиозона будут оснащены линейкой современного оборудования от Life Fitness и Hammer Strength, а также цифровыми технологиями. Например, с помощью смартфона можно будет ознакомиться с видеоинструкциями и советами по технике работы на тренажерах, что сделает тренировки максимально удобными и эффективными.

В расписании групповых программ будут присутствовать свыше 50 видов тренировок, включая высокоинтенсивные интервальные тренировки HIIT, программы Mind&Body, функциональный тренинг, боевые искусства, танцевальные направления и др.

Любителей водных активностей порадует просторный бассейн с большой зоной релаксации и гидромассажа. Закрепить результаты от тренировок и расслабиться можно будет в многофункциональном комплексе Encore Spa и большой термальной зоне с различными видами саун и бань со всех уголков мира.

Кроме того, для гостей и членов клуба будет работать Encore Cafe, меню которого основывается на концепции здорового и сбалансированного питания и идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни.

«Encore – особенный бренд, который всегда смотрит вперед и задает темп остальным игрокам рынка. Тоже самое можно сказать и про Екатеринбург. Передовой, современный, очень многогранный. Наш клуб в Екатеринбурге станет настоящим подарком для жителей города и громким открытием для всего Урала. В 2020 году мы также планируем открыть новые клубы в Москве и Санкт-Петербурге, а в более отдаленной перспективе выйти на мировой рынок», - рассказала Ирина Кутьина, основатель и генеральный директор сети Encore Fitness.