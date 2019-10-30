В Нижнем Тагиле под суд отправили грабителей, которые украли из банкоматов восемь миллионов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-30T12:52:05+03:00

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В Нижнем Тагиле под суд отправили трех местных жителей, которых обвиняют в хищении крупной суммы денег. Все они состояли в банде и взламывали банкоматы по всему городу. Их главарь заманил остальных обещаниями о «быстрых деньгах».

- Один из бандитов знал, как устроены сигнализации, и умел их обезвредить. Для того, чтобы проникнуть в помещение, они пользовались монтировками, металлическими трубами, домкратом и отвертками, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Чтобы скрыть улики, они надевали перчатки.

И вот, одной декабрьской ночью, когда охранника не было на месте, они пролезли в здание. После чего один из бандитов отключил сигнализацию, подключил «глушилку» и заблокировал каналы связи банкомата.

- Остальные участники группы разрезали стенку банкомата и похитили оттуда кассеты с деньгами на 7,3 миллиона рублей, - добавили в прокуратуре.

Точно также они вскрыли еще несколько банкоматов, пока их с поличным не поймали сотрудники полиции. На всех троих завели уголовные дела и направили в Ленинский районный суд Нижнего Тагила.

ИСТОЧНИК KP.RU