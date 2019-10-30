В Нижнем Тагиле разыскивают воришку, обчистившего магазин мужской одежды

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-30T12:06:24+03:00

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Полиция Нижнего Тагила разыскивает воришку, которого подозревают в краже мужской одежды на 18 тысяч рублей. В магазин он заходил дважды и в обоих случаях похищал куртки, кофты и рубашки.

- Оперативники тщательно изучили записи камер видеонаблюдения, которые установлены в магазине, и определили подозреваемого, - отметили в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175-185 сантиметров.

В первый раз был одет в куртку оливкового цвета, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Во второй раз – в сине-серую куртку, черные спортивные штаны с красно-белыми вставками и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто мог его где-то видеть, обратиться по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/740954" frameborder="0"></iframe> Сейчас мужчину разыскивает полиция.Видео: УМВД "Нижнетагильское"

ИСТОЧНИК KP.RU