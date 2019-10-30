2019-10-30T12:06:24+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле разыскивают воришку, обчистившего магазин мужской одежды

Показываем его фотографии
Мария Трапезникова
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В магазине мужчина появлялся дважды. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"В магазине мужчина появлялся дважды. Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"
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Полиция Нижнего Тагила разыскивает воришку, которого подозревают в краже мужской одежды на 18 тысяч рублей. В магазин он заходил дважды и в обоих случаях похищал куртки, кофты и рубашки.

- Оперативники тщательно изучили записи камер видеонаблюдения, которые установлены в магазине, и определили подозреваемого, - отметили в пресс-группе УМВД «Нижнетагильское».

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Фото: пресс-группа УМВД "Нижнетагильское"

Приметы: худощавое телосложение, рост около 175-185 сантиметров.

В первый раз был одет в куртку оливкового цвета, черные спортивные штаны с белыми полосками по бокам. Во второй раз – в сине-серую куртку, черные спортивные штаны с красно-белыми вставками и черные кроссовки.

Полиция просит всех, кто мог его где-то видеть, обратиться по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 или 02.

Сейчас мужчину разыскивает полиция.Видео: УМВД "Нижнетагильское"

ИСТОЧНИК KP.RU

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