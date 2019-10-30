2019-10-30T11:36:35+03:00
Происшествия

«Побои начались, когда погибли сыновья»: на Урале пенсионерку, которая убила своего мужа, отправили в тюрьму

Женщина защищалась от нападков супруга и не рассчитала силу
Мария Трапезникова
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Фото: СКР по Свердловской областиФото: СКР по Свердловской области
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В Первоуральске следственный комитет отправил под суд 63-летнюю жительницу одного из сел Шалинского района. Ее обвиняют в убийстве своего супруга. В марте этого года они распивали алкоголь у себя дома. Во время застолья поссорились, и мужчина ударил супругу рукой и металлической шваброй.

- После этого пенсионерка, осознавая, что удары не угрожают ее жизни, все равно схватила нож и ударила им супруга, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – От полученных травм он скончался на месте.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Во время допроса у следователей женщина призналась, что муж избивал ее систематически, на протяжении нескольких лет. Но в полицию она не заявляла. Ссоры между супругами начались после трагической гибели обоих сыновей – с того момента мужчина начал пить, стал агрессивным и раздражительным.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Во время расследования были тщательно изучены обстоятельства преступления. Разобраться в ситуации помогли допросы свидетелей и проведенные экспертизы. После того, как дело было направлено в суд, женщине назначили год тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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