Екатеринбуржцы разгадали тайну самураев на окнах заброшенного дома
Екатеринбуржцы раскрыли тайный смысл самураев, которых не так давно уличный художник OVS9N нарисовал на окнах одного из заброшенных домов города. Рисунки были выполнены в традиционном японском стиле и изображены на картонках.
- В каждом из нас до поры дремлет скрытый… - отметил тогда художник.
Вот так арт-объект выглядел до того, как его "раздели". Фото: Ovs9n в Instagram
В скором времени картонные полоски были оторваны, и перед горожанами предстал настоящий восточный дракон. Фотографиями показавшегося на глаза мифического существа OVS9N поделился на своей странице в Instagram.
А вот так он выглядит теперь. Фото: Ovs9n в Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU