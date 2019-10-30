2019-10-30T11:06:47+03:00
Общество

Екатеринбуржцы разгадали тайну самураев на окнах заброшенного дома

Из-под картонок показался восточный дракон
Мария Трапезникова
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Фото: Ovs9n в InstagramФото: Ovs9n в Instagram
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Екатеринбуржцы раскрыли тайный смысл самураев, которых не так давно уличный художник OVS9N нарисовал на окнах одного из заброшенных домов города. Рисунки были выполнены в традиционном японском стиле и изображены на картонках.

- В каждом из нас до поры дремлет скрытый… - отметил тогда художник.

Вот так арт-объект выглядел до того, как его "раздели". Фото: Ovs9n в Instagram

Вот так арт-объект выглядел до того, как его "раздели". Фото: Ovs9n в Instagram

В скором времени картонные полоски были оторваны, и перед горожанами предстал настоящий восточный дракон. Фотографиями показавшегося на глаза мифического существа OVS9N поделился на своей странице в Instagram.

А вот так он выглядит теперь. Фото: Ovs9n в Instagram

А вот так он выглядит теперь. Фото: Ovs9n в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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