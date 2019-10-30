Уральца отправили в психиатрическую клинику отрабатывать штрафы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-30T10:43:49+03:00

Мужчину два раза наказали за переход дороги в неположенном месте

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Жителя Каменска-Уральского отправили в психоневрологический интернат отрабатывать два неоплаченных штрафа. Их выписали за переход дороги в неположенном месте, но мужчина долгое время отказывался их оплачивать и к судебному приставу не являлся.

- Поэтому его привлекли к ответственности. Судья назначил ему наказание в виде 40 часов обязательных работ в психоневрологическом интернате, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Мужчине также напомнили, что за невыполнение ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или арест до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU