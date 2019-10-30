Mango Office предложил возможность вести бизнес без CRM

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-30T13:02:11+03:00

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«Манго Телеком» рассказал о новом решении для управления продажами. Оно поможет компаниям, у которых нет CRM, обещает оператор.

Речь идет о пакете обновлений «Сделки», который «Манго Телеком» выпускает на базе своей платформы. «Сделки» работают в интерфейсе контакт-центра Mango Office и не требуют другого софта или сложных интеграций.

С помощью новых инструментов из любого обращения извлекается вся доступная информация о клиенте. Поля с контактными данными заполняются автоматически и заносятся в базу, которая накапливает сведения о заявках и покупках клиента, а также хранит полную историю коммуникаций с ним во всех каналах связи.

«Сделки» могут автоматизировать повторные продажи. Руководителю необходимо поставить в системе задачу, и в назначенный срок телефония соединит ответственного менеджера с клиентом, а перед этим напомнит о существующих договоренностях и прошлых заказах.

Кроме этого, «Сделки» позволяют моделировать воронку продаж и распределять по ее уровням все текущие переговоры. Это покажет, на каком этапе переговоров у клиентов чаще всего возникают отказы от покупок.