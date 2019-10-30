Эвакуировали 20 человек: в центре Екатеринбурга задымилась бургерная
На кухне пригорело масло
Фото: сообщество "Екатеринбург №1"
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Этим утром в самом центре Екатеринбурга вспыхнула бургерная, которая находится по адресу: улица Малышева, 43. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на кухне пригорело масло, но возгорания не последовало. Сотрудники заведения на всякий случай вызвали пожарных.
- Из заведение эвакуировали 20 человек. Пострадавших не было, - уточнили спасатели. – Прибывшие подразделения произвели проверку помещения, но ничего угрожающего жизни не нашли. С места вызова был дан отбой.
На место выезжали 10 спасателей на трех спецмашинах.
ИСТОЧНИК KP.RU