Обогнали даже Москву: Екатеринбург вошел в топ-10 лучших для путешествий городов России

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-30T10:00:20+03:00

Москва оказалась только на пятом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Аналитики портала «ТурСтат» выяснили, что Екатеринбург вошел в список лучших городов России, которые наиболее популярны у туристов. Всего в рейтинге 10 позиций, столица Урала оказалась на второй строчке, уступив только Санкт-Петербургу.

- За последнее время городские власти провели значительную работу по созданию положительного имиджа Екатеринбурга, - цитирует аналитиков ngzt.ru. – Основная часть туристов связывает поездку в город с историей последнего российского императора и его семьи.

Помимо этого в Екатеринбурге активно начали развиваться специальные турнаправления: путешествия по Бажовским местам, геолого-минералогическая тема, промышленный туризм, а также событийный календарь.

В тройке лидеров, помимо Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, оказалась Казань. Москва заняла только пятую строчку рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU