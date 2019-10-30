2019-10-30T09:50:44+03:00
Общество

Бесплатную экскурсию в Невьянск организуют железнодорожники в честь 4-летия «Ласточек» на СвЖД

5 ноября исполняется 4 года с момента запуска на Свердловской железной дороге скоростных электропоездов «Ласточка»
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Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассахОформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассахФото: Алексей БУЛАТОВ
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5 ноября исполняется 4 года с момента запуска на Свердловской железной дороге скоростных электропоездов «Ласточка». В честь этого события АО «Свердловская пригородная компания» приготовила подарок для жителей региона.

В выходной праздничный день 4 ноября пассажиры электропоезда «Ласточка» №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил (отправление в 8:37 по местному времени) смогут принять участие в бесплатной пешеходной экскурсии по Невьянску. В 10:00 возле железнодорожного вокзала Невьянска будет стоять комфортабельный автобус, который доставит всех желающих к месту начала экскурсии.

Гости прогуляются по старинным улицам города, узнают о жизни горожан и работе Невьянского завода в конце XIX – начале XX века, увидят один из самых загадочных памятников архитектуры первой половины XVIII века – Невьянскую наклонную башню Демидовых. Продолжительность прогулки – 1,5 часа.

Для участия в экскурсии необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте www.svrpk.ru и перед началом тура предъявить гиду билет на «Ласточку» №7063.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «СПК», на сайте компании, а также через мобильное приложение «Пригород». Продажа начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

За 4 года «Ласточками» в Свердловской области воспользовались более 4,5 млн пассажиров. В настоящее время скоростные электрички курсируют из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), Шалю (через Кузино), Каменск-Уральский и Талицу. С ноября 2018 года «Ласточки» появились в Пермском крае: на направлениях ПермьКунгур – Кишерть и Пермь – Верещагино. Пассажиров привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда.

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«Ласточки» – подвижной состав нового поколения, отвечающий пожеланиям самого требовательного пассажира. Каждый вагон оборудован климатической установкой, ведется обеззараживание воздуха при помощи ультрафиолетового излучения; есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа. В головных вагонах расположены туалетные комнаты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.

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