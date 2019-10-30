Три года отравлял землю: в Березовском директора УК отправили под суд за свалку вредных отходов

СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-30T09:49:59+03:00

Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Прокуратура Березовского отправила под суд 45-летнего директора УК, которого обвиняют в загрязнении окружающей среды. В течение трех лет он складировал на участках, не предназначенных для этого, отходы IV класса опасности.

- Им были размещены отходы населения – бытовые несортированные и мусор от снова и разборки зданий, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Кроме того, обвиняемым приняты и размещены илы МУП «Водоканал».

Все это привело к заражению почвы нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и иными элементами, концентрация которых превысила предельно допустимые значения в 15-20 раз.

Общий ущерб экологии составил больше 169 тысяч рублей. На директора УК завели уголовное дело, которое позже передали в Свердловский областной суд. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU