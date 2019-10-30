Мост в Филькино, который несколько раз смывало рекой, признали безопасным

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-30T09:32:19+03:00

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Мост в селе Филькино, который несколько раз отстраивали практически с нуля, из-за того что его смывало рекой, признали безопасным. Об этом в своем ответе депутату Госдумы Андрею Альшевских заявил глава Серовского ГО Василий Сизиков.

Напомним, что местные жители неоднократно жаловались на «неустойчивость» моста. Они рассказывали, что зимой из-за наледи и крутого спуска конструкция может превратиться в «американскую горку».

- За ночь «мост» покрывается инеем. По нему каждый день ходят дети в школу и садик. С детской коляской не съехать и не заехать по этой горке, - рассказала местная жительница Анастасия Пристав.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

В документе, который опубликовал на своей странице в Facebook депутат Альшевских, говорится, что зимой берег будут укреплять. И на данный момент ничего опасного в конструкции не найдено.

- МП «Серовавтодор» проводится мониторинг технического состояния переправы, при обнаружении дефектов проводится их устранение, - сообщается в документе. – По необходимости русло реки очищается от топляка и застрявшего мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU