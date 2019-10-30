2019-10-30T08:12:07+03:00
Общество

Спасли 15 человек: под Екатеринбургом вспыхнула квартира в жилом доме

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
Пожар потушили за три минутыПожар потушили за три минутыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Это утро для жителей четырехэтажки в Реже точно не стало добрым: в одной из квартир на втором этаже произошел пожар. Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:31.

- На площади в 8 «квадратов» сгорели стены, пол и все имущество, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении участвовали 7 человек и три спецмашины.

В момент возгорания в доме находились 15 человек, их всех в срочном порядке по лестницам вывели прибывшие на место спасатели. К счастью, никто из них не пострадал, а пожар потушили за три минуты.

Кстати, мы не так давно публиковали советы от свердловских спасателей о том, как правильно вести себя с огнем. Почитать памятку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Екатеринбурга за 77 тысяч отреставрируют «Черный тюльпан»
«Крынки»: участники автоэкспедиции освоили гончарное мастерство в Нижних Таволгах
Уральцы стали реже жениться
Под Екатеринбургом за 49 миллионов продают участок бывшего пионерлагеря
«Частники» выжили с остановки: в Екатеринбурге автобус №76 меняет конечную
Из Екатеринбурга запускают рождественские рейсы в Барселону
В «Башне Исеть» вырастет число апартаментов, появится новый ресторан и премиальный фитнес-клуб сети Encore Fitness
В Нижнем Тагиле под суд отправили грабителей, которые украли из банкоматов восемь миллионов
Спасатели бьют тревогу: на Урал обрушится снежная метель
Игривый и милый: щенку хаски, которому оторвали лапу подростки, выбрали кличку
В Нижнем Тагиле разыскивают воришку, обчистившего магазин мужской одежды
«Башня»: автоэкспедиция «Комсомольской правды» отправилась в Невьянск
Хватило одного удара ножом: в Екатеринбурге 16-летняя школьница расчленила друга
«Побои начались, когда погибли сыновья»: на Урале пенсионерку, которая убила своего мужа, отправили в тюрьму
Екатеринбуржцы разгадали тайну самураев на окнах заброшенного дома
Уральца отправили в психиатрическую клинику отрабатывать штрафы
Mango Office предложил возможность вести бизнес без CRM
Эвакуировали 20 человек: в центре Екатеринбурга задымилась бургерная
Прокуратура подключилась к расследованию гибели школьниц под Красноуфимском
Металлурги ВИЗ-Стали получают смежные профессии без отрыва от производства
Обогнали даже Москву: Екатеринбург вошел в топ-10 лучших для путешествий городов России
Бесплатную экскурсию в Невьянск организуют железнодорожники в честь 4-летия «Ласточек» на СвЖД
Три года отравлял землю: в Березовском директора УК отправили под суд за свалку вредных отходов
Банковские MVNO на сети Tele2 привлекли 1,4 млн абонентов
Мост в Филькино, который несколько раз смывало рекой, признали безопасным
К 2022 году средняя зарплата уральцев повысится до 49 тысяч
«Гололед жуткий»: на Химмаше троллейбус врезался в столб
Водителей предупредили о сильном снегопаде и гололеде на дорогах