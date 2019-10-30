Спасли 15 человек: под Екатеринбургом вспыхнула квартира в жилом доме

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-30T08:12:07+03:00

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Это утро для жителей четырехэтажки в Реже точно не стало добрым: в одной из квартир на втором этаже произошел пожар. Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:31.

- На площади в 8 «квадратов» сгорели стены, пол и все имущество, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – В тушении участвовали 7 человек и три спецмашины.

В момент возгорания в доме находились 15 человек, их всех в срочном порядке по лестницам вывели прибывшие на место спасатели. К счастью, никто из них не пострадал, а пожар потушили за три минуты.

Кстати, мы не так давно публиковали советы от свердловских спасателей о том, как правильно вести себя с огнем. Почитать памятку можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU