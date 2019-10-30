В Екатеринбурге хотят провести отборочный матч ЧМ-2020 по мини-футболу

СЕГОДНЯ 07:04 2019-10-30T07:07:17+03:00

Если заявку одобрят, то все встречи с участием сборной России пройдут в ДИВСе

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В Екатеринбурге хотят провести отборочный матч ЧМ по мини-футболу-2020. Как сообщает Российский футбольный союз (РФС), заявку на право проведения уже отправили. Если ее одобрит комиссия УЕФА, то матчи с участием сборной России пройдут в ДИВСе.

- Также заявки на проведение матчей элитного раунда подали: Хорватия, Чехия, Португалия, Испания, Сербия и Украина, - рассказали в пресс-службе РФС. – Хозяева групп определятся в ходе жеребьевки, которая состоится 7 ноября в Ньоне.

Сами матчи проведут с 28 января по 2 февраля 2020 года. Из них 9 и 12 апреля пройдут «стыковые» матчи, а с 12 сентября по 4 октября – финал. Сборная России по мини-футболу, кстати, является действующим вице-чемпионом планеты.

Мы также рассказывали, что наши футболисты из «Урала» сегодня сыграют 1/8 финала ОЛИМП Кубка России. На «Екатеринбург – Арене» спортсмены встретятся с «Арсеналом».

ИСТОЧНИК KP.RU