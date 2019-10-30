В Екатеринбурге вспомнят имена репрессированных в 1930-1950-х годах
Сегодня, 30 октября, в общероссийский День памяти жертв политических репрессий, в Екатеринбурге и по всему Урале пройдет ежегодная акция «Молитва памяти». На ней зачитают имена всех репрессированных в страшные 1930-1950-е годы.
- В «Молитве памяти» могут участвовать абсолютно все, вне зависимости от политических или религиозных взглядов, - отметил один из организаторов акции, Дмитрий Гасак.
Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, мероприятие пройдет сразу на трех городских площадках: возле храма Большой Златоуст, рядом с часовней святой великомученницы Екатерины и на площади Обороны.
В течение всего дня на площадках будут работать выставка и мобильный пункт поиска репрессированных родственников, а также пройдут бесплатные экскурсии для взрослых и подростков.
Мы недавно рассказывали о том, что для всех родственников погибших в минувшее воскресенье запустили бесплатные автобусы до мемориала Маска Скорби, где также вспомнили эти ужасные годы и всех пострадавших.
А Музей истории Екатеринбурга запускает серию мастер-классов под руководством областного госархива, где специалисты расскажут всем желающим процедуру поисков пропавших репрессированных родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU