В Екатеринбурге вспомнят имена репрессированных в 1930-1950-х годах

СЕГОДНЯ 06:40 2019-10-30T06:42:22+03:00

Весь день на площадках будет работать выставка и мобильный пункт поиска репрессированных родственников Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сегодня, 30 октября, в общероссийский День памяти жертв политических репрессий, в Екатеринбурге и по всему Урале пройдет ежегодная акция «Молитва памяти». На ней зачитают имена всех репрессированных в страшные 1930-1950-е годы.

- В «Молитве памяти» могут участвовать абсолютно все, вне зависимости от политических или религиозных взглядов, - отметил один из организаторов акции, Дмитрий Гасак.

Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, мероприятие пройдет сразу на трех городских площадках: возле храма Большой Златоуст, рядом с часовней святой великомученницы Екатерины и на площади Обороны.

В течение всего дня на площадках будут работать выставка и мобильный пункт поиска репрессированных родственников, а также пройдут бесплатные экскурсии для взрослых и подростков.

Мы недавно рассказывали о том, что для всех родственников погибших в минувшее воскресенье запустили бесплатные автобусы до мемориала Маска Скорби, где также вспомнили эти ужасные годы и всех пострадавших.

А Музей истории Екатеринбурга запускает серию мастер-классов под руководством областного госархива, где специалисты расскажут всем желающим процедуру поисков пропавших репрессированных родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU