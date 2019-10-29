СЕГОДНЯ 20:23 2019-10-29T20:24:00+03:00

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На Урале легковушка превратилась в груду металла после столкновения с грузовиком. Водитель и девушка-пассажир ВАЗ-2115 погибли на месте. Авария произошла сегодня ранним утром в Ачитском районе. Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком.

- На 162 км автодороги Пермь-Екатеринбург мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2115, двигаясь в направлении Екатеринбурга, по неустановленной причине, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с встречной грузовой автомашиной «DAF», движущейся во встречном направлении, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель грузовой автомашины в ДТП не пострадал. Добавим, что выезд на полосу встречного движения чаще всего является причиной ДТП, в которых самая высокая тяжесть последствий, где погибают люди.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения учитывать погодные условия, максимально сократить опасные маневры, в том числе связанные с выездом на полосу встречного движения. Рекомендуется не допускать превышения скоростного режима, не управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU