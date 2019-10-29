СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-29T18:57:01+03:00

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Жителей Екатеринбурга попросили выбрать лучший проект стел, которые будут стоять на въездах в город. Всего дизайнеры предложили шесть вариантов. Посмотреть их все можно на официальном сайте Екатеринбурга. Проголосовать за понравившийся проект нужно до 3 ноября.

- Конкурс проводится с целью укрепления позитивного имиджа города Екатеринбурга посредством создания знаковых объектов городской среды, - написано на сайте города.

Новые стелы должны появиться на территориях, прилегающих к дублеру Сибирского тракта, Кольцовскому, Серовскому, Новомосковскому и Челябинскому трактам.

ИСТОЧНИК KP.RU