2019-10-29T18:33:41+03:00
Спорт

Не забросили ни одной шайбы: первый выездной матч для «Автомобилиста» закончился победой «Сибири»

Для екатеринбуржской команды это седьмое поражение подряд
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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Первый выездной матч для «Автомобилиста» закончился победой «Сибири». Для екатеринбуржской команды это седьмое поражение подряд. Хоккеисты в матче с новосибирской командой не забросили ни одной шайбы. Итоговый счёт 3:0.

Для екатеринбуржских хоккеистов это был важный матч в этом сезоне. Они впервые играли с «Сибирью», глава которой - Николай Заварухин, который буквально в прошлом сезоне был старшим тренером «Автомобилиста». А в составе новосибирской команды теперь играют бывшие игроки «Автомобилиста» Евгений Чесалин, Александр Торченюк, Николай Тимашов и Егор Миловзоров.

Счет «Сибирь» открыла в середине первой двадцатиминутки. Во втором периоде хозяева забили вторую шайбу. «Шоферы» делали попытки отыграться, но хозяева отлично сработали в обороне.

В третьем периоде за три минуты до конца матча «Автомобилист» снимает вратаря и пропускает гол в пустые ворота.

У екатеринбуржской команды ещё два матча на выезде: 31 октября игра с «Барысом» в Нур-Султане и встреча с челябинским «Трактором» 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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