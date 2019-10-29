2019-10-29T18:20:37+03:00
Общество

Свердловская железная дорога вошла в число лучших налогоплательщиков Свердловской области

Награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову сегодня в Екатеринбурге вручил губернатор Евгений Куйвашев
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Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, признанных лучшимиГлава региона поблагодарил руководителей предприятий, признанных лучшими
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Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» награждена почетным дипломом губернатора Свердловской области за достижение высоких производственных показателей, большой вклад в укрепление благосостояния Свердловской области и победу в областном конкурсе «Лучший налогоплательщик» по итогам 2018 года. Награду начальнику СвЖД Ивану Колесникову сегодня в Екатеринбурге вручил губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил руководителей предприятий, признанных лучшими, и выразил слова благодарности трудовым коллективам этих предприятий.

В 2018 году Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 21,3 млрд рублей (на 2% больше, чем в 2017 году), в том числе в бюджет Свердловской области 5,4 млрд рублей.

За девять месяцев (январь – сентябрь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,9 млрд рублей (на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года), в том числе в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей.

Стоит отметить, что СвЖД уже не первый год входит в число победителей конкурса «Лучший налогоплательщик» Свердловской области.

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@TrueKPRU

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