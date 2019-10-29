СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-29T17:56:48+03:00

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Юлия Михалкова назвала причину ухода из «Уральских пельменей». Уральская знаменитость рассказала, что решение было не спонтанным и причин, чтобы уйти было много. Но основной для Юлии оказалась стабильность в проекте.

- Для актера стабильность - это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению. В «Пельменях» я достигла потолка. Меня просили остаться, но то, что предлагали - всё это я переросла. «Уральские Пельмени», спасибо за всё! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ, - написала Юлия Михалкова в своем Instagram.

Сейчас экс-участница «Уральских пельменей» снимает кулинарную передачу и монтирует видео-проект. Юмористическую сферу Юлия Михалкова не оставляет - сейчас она готовит собственное шок-шоу с интеллигентным юмором.

ИСТОЧНИК KP.RU