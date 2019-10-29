В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до Светлого
В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до жилого комплекса «Светлый». Маршрут изменили после жалоб жителей Уктуса. Людей не устраивало, что транспорт не доезжает до их домов около километра. Раньше автобус № 42 заканчивал путь на остановке «Сосновый бор».
- 42 маршрут продлен до микрорайона «Светлый» с 28 октября, - подтвердили информацию в транспортной компании «Авто Гамма».
Теперь автобусы № 42 будут курсировать от Уктуса на Ботанику в сторону Южного автовокзала на Юго-Запад и в Академический.
Напомним, что до продления 42 маршрута до микрорайона ходил только один автобус, №083.
ИСТОЧНИК KP.RU