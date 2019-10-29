2019-10-29T17:29:42+03:00
Общество

В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до Светлого

Маршрут изменили после жалоб жителей
Алина СУРИНА
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Раньше автобус № 42 заканчивал путь на остановке «Сосновый бор»Раньше автобус № 42 заканчивал путь на остановке «Сосновый бор»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге автобусы 42 маршрута продлили до жилого комплекса «Светлый». Маршрут изменили после жалоб жителей Уктуса. Людей не устраивало, что транспорт не доезжает до их домов около километра. Раньше автобус № 42 заканчивал путь на остановке «Сосновый бор».

- 42 маршрут продлен до микрорайона «Светлый» с 28 октября, - подтвердили информацию в транспортной компании «Авто Гамма».

Теперь автобусы № 42 будут курсировать от Уктуса на Ботанику в сторону Южного автовокзала на Юго-Запад и в Академический.

Напомним, что до продления 42 маршрута до микрорайона ходил только один автобус, №083.

ИСТОЧНИК KP.RU

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