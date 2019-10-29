СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-29T17:16:37+03:00

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Депутат из Екатеринбурга, которого хотят повторно отправить в военкомат, объяснил, почему не ходил в армию. Молодой политик не проходил службу по состоянию здоровья. Андрей Пирожков написал на своей странице в Facebook, что военный билет у него есть уже как год. Молодой человек ограничено годен к военной службе и зачислен в запас Вооруженных сил РФ.

- На руках у меня детская медицинская книжка в которой указано, что произошла родовая травма - защемление позвонков шейного отдела позвоночника и соответствующий рентген, где это наглядно видно, - написал Андрей Пирожков на странице в Facebook.

Напомним, сегодня в прокуратуре сказали, что есть все шансы полагать, что депутат незаконно уклонялся от призыва в армию. Освобождение от армии в октябре отменила комиссия Свердловской области.

Публикацию информации от прокуратуры Андрей Пирожков назвал «вбросами». Кроме того он заявил, что на него давят из-за депутатской работы, которая не нравится властям.

ИСТОЧНИК KP.RU