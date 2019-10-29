2019-10-29T16:23:22+03:00
Происшествия

В Кировском районе Екатеринбурга столкнулись четыре машины

Один из автомобилей перевернулся на бок
Алина СУРИНА
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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В Кировском районе Екатеринбурга столкнулись четыре машины. Авария произошла на улице Софьи Ковалевской. Один из автомобилей - Renault Logan перевернулся на бок. По предварительной информации в него въехала инкассаторская машина, выезжающая из двора на Софьи Ковалевской, 2. От удара Renault Logan отбросила сначала на один, проезжающий мимо автомобиль, а затем и на второй. Очевидцы сообщают, что пострадала девушка-пассажир одного из автомобилей.

В ГИБДД подтвердили факт аварии. Сейчас на месте ДТП работают автоинспекторы.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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