2019-10-29T15:27:11+03:00
Происшествия

«Разбей яйцо, сними проклятье»: в Екатеринбурге поймали мать и дочь, которые обворовывали пенсионеров

Сейчас полиция разыскивает тех, кто мог пострадать от их рук
Мария Трапезникова
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Мать и дочь обманывали пенсионеров и вымогали у них деньги. Фото: УМВД по ЕкатеринбургуМать и дочь обманывали пенсионеров и вымогали у них деньги. Фото: УМВД по Екатеринбургу
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Полиция Екатеринбурга ищет людей, которые могли пострадать от рук двух мошенниц, матери и дочери. Основными их жертвами становились пенсионеры: под предлогом «снять порчу» они втирались к старикам в доверие и выманивали огромные деньги, драгоценности и все ценное, что у них было.

- В середине июня этого года они завладели 936,5 тысячами рублей, которые принадлежали труженику тыла, старушке 1941-го года рождения, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. - Войдя в доверие к ней, они убедили ее, что на деньги наложено некое «проклятье». И чтобы избавиться от него, нужно передать их «целительнице».

Одна из них разыгрывала ведунью, а вторая - клиентку. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Одна из них разыгрывала ведунью, а вторая - клиентку. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время обысков полиция нашла их "реквизит". Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время обысков полиция нашла их "реквизит". Фото: УМВД по Екатеринбургу

Женщины разыгрывали настоящий спектакль: мать играла роль ведуньи, а ее дочь - несчастную клиентку.

- «Клиентка» всячески превозносила перед жертвой заслуги «целительницы» и просила слушаться всех ее советов, - рассказали в УМВД. - Для пущей убедительности бабушку даже отправили в магазин за десятком яиц.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

После нехитрых манипуляций одно свежее яйцо было заменено на испорченное. Его разбили и продемонстрировали жертве почерневший желток - это доказывало слова мошенниц о «порче».

Сотрудникам полиции удалось отыскать мошенниц. В ходе обыска в их доме обнаружили около двух миллионов в российской и иностранной валюте. А также большое количество драгоценностей, сотовых телефонов с сим-картами и медалей времен ВОВ.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- В гараже у них стояла новенькая Toyota Camry без номеров. Там же нашли одежду, в которой, предположительно, они заманивали старушек, - добавили в УМВД. - Мать до решения суда отправили под домашний арест, а дочь заключили под стражу.

Максимальное наказание, которое им грозит, - шесть лет лишения свободы. В полиции считают, что женщины орудовали не только в Екатеринбурге, но и на территории всей области.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Всех, кто мог пострадать от рук мошенниц, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 (903) 078-42-75, 8 (922) 199-16-18 (Уголовный розыск) либо 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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