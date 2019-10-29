2019-10-29T14:20:50+03:00
Общество

В Екатеринбурге пиццерию оштрафовали из-за кишечной палочки

В ходе проверки специалисты обнаружили целую серию нарушений
Мария Трапезникова
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ИП оштрафовали на шесть тысячИП оштрафовали на шесть тысячФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор проверил в Екатеринбурга пиццерию Pizza Мia и нашел в ней целую серию нарушений.

- Там отсутствовал контроль за качеством фритюрных жиров, некачественно проводилась санобработка всей посуды, - объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора. - В связи с чем в смывах разделочных ножей обнаружили бактерии кишечной палочки.

Поэтому было принято решение оштрафовать пиццерию на шесть тысяч рублей, а ИП обязали в кратчайшие сроки исправить все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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