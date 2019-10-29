«Нет права на ошибку»: в Екатеринбург привезли кубок России по футболу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-29T14:23:48+03:00

За кубок екатеринбуржцы поборются уже завтра на стадионе "Екатеринбург - Арена". Фото: ФК "Урал"

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В столицу Урала привезли кубок России по футболу. Уже завтра, 30 октября, во время матча «Урал» - «Арсенал», его покажут болельщикам. Эта встреча - 1/8 финала ОЛИМП Кубка России.

- Это кубковый матч, в котором многие моменты будут нивелироваться. Здесь не вопрос, кто и чем удивит. Это будет матч, в котором нет права на ошибку, - цитирует пресс-службе ФК «Урал» главного тренера Дмитрия Парфенова. - Надо быть готовым к разным сценариям игры.

Накануне у «Урала» состоялась важная тренировка, в которой приняли участие Михаил Кухарчик, пропустивший предыдущие встречи из-за проблем со здоровьем. А еще Эрик Бикфалви, который из-за небольшого повреждения вынужден был покинуть поле в недавнем матче против «Рубина».

Напомним, что матч с «Арсеналом» назначен на 19:00. Соперники встретятся на Центральном стадионе «Екатеринбург-арены».

ИСТОЧНИК KP.RU