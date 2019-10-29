2019-10-29T12:17:05+03:00
Общество

Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом

Участников просят сделать все красиво и оригинально
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сейчас территория, отданная под конкурс, выглядит заброшенной. Фото: департамент информполитикиСейчас территория, отданная под конкурс, выглядит заброшенной. Фото: департамент информполитики
Изменить размер текста:

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области объявило конкурс на лучший проект художественно-ландшафтного оформления развязки Кольцовского тракта с ЕКАД. Прием заявок стартует до 1 ноября.

Всем участникам поручили разработать концепцию благоустройства территории, которая прилегает к проезжей части – сейчас все эти участки неухоженные и заросшие.

Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

- Мы надеемся, что участники конкурса предложат достойные проекты, с интересными ландшафтными решениями, современной подсветкой и архитектурными элементами, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Комиссия будет оценивать оригинальность решений, отражение идентичности и символичности оформления.

Подать свой проект можно до 10 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются управлением автомобильных дорог Свердловской области по адресу: улица Луначарского, 203, кабинет 502 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Дополнительная информация по телефону 8 (343) 261-71-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кольцово с ноября появится больше рейсов за границу
«Нет права на ошибку»: в Екатеринбург привезли кубок России по футболу
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани