Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом

СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-29T12:17:05+03:00

Сейчас территория, отданная под конкурс, выглядит заброшенной. Фото: департамент информполитики

Участников просят сделать все красиво и оригинально

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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области объявило конкурс на лучший проект художественно-ландшафтного оформления развязки Кольцовского тракта с ЕКАД. Прием заявок стартует до 1 ноября.

Всем участникам поручили разработать концепцию благоустройства территории, которая прилегает к проезжей части – сейчас все эти участки неухоженные и заросшие.

Фото: департамент информполитики

- Мы надеемся, что участники конкурса предложат достойные проекты, с интересными ландшафтными решениями, современной подсветкой и архитектурными элементами, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

Комиссия будет оценивать оригинальность решений, отражение идентичности и символичности оформления.

Подать свой проект можно до 10 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются управлением автомобильных дорог Свердловской области по адресу: улица Луначарского, 203, кабинет 502 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Дополнительная информация по телефону 8 (343) 261-71-88.

ИСТОЧНИК KP.RU