Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области объявило конкурс на лучший проект художественно-ландшафтного оформления развязки Кольцовского тракта с ЕКАД. Прием заявок стартует до 1 ноября.
Всем участникам поручили разработать концепцию благоустройства территории, которая прилегает к проезжей части – сейчас все эти участки неухоженные и заросшие.
Фото: департамент информполитики
- Мы надеемся, что участники конкурса предложат достойные проекты, с интересными ландшафтными решениями, современной подсветкой и архитектурными элементами, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
Комиссия будет оценивать оригинальность решений, отражение идентичности и символичности оформления.
Подать свой проект можно до 10 декабря. Заявки на участие в конкурсе принимаются управлением автомобильных дорог Свердловской области по адресу: улица Луначарского, 203, кабинет 502 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни. Дополнительная информация по телефону 8 (343) 261-71-88.
ИСТОЧНИК KP.RU