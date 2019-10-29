Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Нижнем Тагиле третьи сутки волонтеры ищут 31-летнюю Попову Светлану Геннадьевну. Она ушла из дома 26 октября – и с тех пор ее никто не видел. Тревогу объявили в ПСО «Скорпион».
Фото: ПСО "Скорпион"
Приметы: среднее телосложение, рост 170 сантиметров, карие глаза и каштановые волосы до плеч.
В день пропажи была одета в черную удлиненную куртку с мехом, кожаные черные штаны, и такие же длинные черные сапоги. На голове была синяя шапка.
Если вы вдруг где-то видели Светлану или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 02, 112 или 8 (904) 172-05-95.
ИСТОЧНИК KP.RU