2019-10-29T11:58:22+03:00
Общество

Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах

31-летняя Светлана Попова ушла из дома 26 октября и пропала
Мария Трапезникова
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Женщина пропала еще 26 октября. Фото: ПСО "Скорпион"Женщина пропала еще 26 октября. Фото: ПСО "Скорпион"
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В Нижнем Тагиле третьи сутки волонтеры ищут 31-летнюю Попову Светлану Геннадьевну. Она ушла из дома 26 октября – и с тех пор ее никто не видел. Тревогу объявили в ПСО «Скорпион».

Фото: ПСО "Скорпион"

Фото: ПСО "Скорпион"

Приметы: среднее телосложение, рост 170 сантиметров, карие глаза и каштановые волосы до плеч.

В день пропажи была одета в черную удлиненную куртку с мехом, кожаные черные штаны, и такие же длинные черные сапоги. На голове была синяя шапка.

Если вы вдруг где-то видели Светлану или знаете, где она может находиться, сообщите по телефонам: 02, 112 или 8 (904) 172-05-95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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