В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-29T11:50:05+03:00

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В Екатеринбурге запускают выставку в оригинальном формате – это будет выставка-пазл, променад, посвященная истории Сенной площади к 90-летию ее застройки. Первая экскурсия с публикацией карты-гида пройдет 7 ноября.

- Мы собрали 12 историй о Сенной площади, два художника сделали коллажи по мотивам этих историй. Эти работы мы расположены на 12 точках: в кафе, магазинах и барах на территории бывшей площади, - рассказывают авторы проекта. – Узнать сами истории можно будет на кураторских экскурсиях, либо воспользовавшись картой-гидом по Сенной.

Сенная площадь – самая большая площадь в дореволюционном Екатеринбурге, это территория в границе современных улиц Белинского – Декабристов – Луначарского - Куйбышева. На площади торговали сеном, проводили конные ярмарки, площадь служила плацем для Оровайских казарм.

Фото: предоставлено МИЕ

7 ноября 1929 года на этом месте ввели в эксплуатацию первый жилой дом. С той поры здесь появилось несколько жилых комплексов, учебных заведений, развивалась современная инфраструктура. Финалом застройки стала первая свердловская телестудия.

- Сегодня все эти объекты 19-21 столетий кажутся отдельными частями города. Миф этого места расколот на множество маленьких осколков, каждый из которых живет своей жизнью, - рассказывает куратор проекта Полина Иванова. – С помощью выставки мы будем восстанавливать целостность мифа территории бывшей Сенной площади.

Выставка организована в рамках масштабного проекта «Екатеринбург – город 7 районов» АНО «Волонтерское общество Свердловской области» вместе с Музеем истории Екатеринбурга. Проект получил грант на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU