2019-10-29T11:50:05+03:00
Общество

В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади

Специалисты собрали 12 историй
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Фото: предоставлено МИЕФото: предоставлено МИЕ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге запускают выставку в оригинальном формате – это будет выставка-пазл, променад, посвященная истории Сенной площади к 90-летию ее застройки. Первая экскурсия с публикацией карты-гида пройдет 7 ноября.

- Мы собрали 12 историй о Сенной площади, два художника сделали коллажи по мотивам этих историй. Эти работы мы расположены на 12 точках: в кафе, магазинах и барах на территории бывшей площади, - рассказывают авторы проекта. – Узнать сами истории можно будет на кураторских экскурсиях, либо воспользовавшись картой-гидом по Сенной.

Сенная площадь – самая большая площадь в дореволюционном Екатеринбурге, это территория в границе современных улиц Белинского – Декабристов – Луначарского - Куйбышева. На площади торговали сеном, проводили конные ярмарки, площадь служила плацем для Оровайских казарм.

Фото: предоставлено МИЕ

Фото: предоставлено МИЕ

7 ноября 1929 года на этом месте ввели в эксплуатацию первый жилой дом. С той поры здесь появилось несколько жилых комплексов, учебных заведений, развивалась современная инфраструктура. Финалом застройки стала первая свердловская телестудия.

- Сегодня все эти объекты 19-21 столетий кажутся отдельными частями города. Миф этого места расколот на множество маленьких осколков, каждый из которых живет своей жизнью, - рассказывает куратор проекта Полина Иванова. – С помощью выставки мы будем восстанавливать целостность мифа территории бывшей Сенной площади.

Выставка организована в рамках масштабного проекта «Екатеринбург – город 7 районов» АНО «Волонтерское общество Свердловской области» вместе с Музеем истории Екатеринбурга. Проект получил грант на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани