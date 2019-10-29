Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-29T11:38:21+03:00

У прокуратуры есть все шансы полагать, что он незаконно уклонялся от призыва в армию

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Прокуратура Свердловской области поручила военному комиссару Чкаловского района вызвать к себе депутата гордумы из Екатеринбурга Андрея Пирожкова. В пресс-службе ведомства отметили, что у прокуратуры есть все шансы полагать, что депутат незаконно уклонялся от призыва в армию.

- Проверкой, проведенной прокуратурой Екатеринбурга, установлена совокупность обстоятельств, указывающих на возможное наличие у Пирожкова умысла на уклонение от призыва на военную службу, - отметили в ведомстве.

В октябре этого года освобождение от армии было отменено комиссией Свердловской области. Окончательное решение находится на контроле прокуратуры региона.

Напомним, что Андрей Пирожков – самый молодой депутат гордумы. Но больше всего он известен своей фразой о том, что «ГУЛАГ – хорошая вещь». Позже депутат пояснил, что у СССР можно было бы перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы».

ИСТОЧНИК KP.RU