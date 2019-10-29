2019-10-29T11:38:21+03:00
Общество

Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат

У прокуратуры есть все шансы полагать, что он незаконно уклонялся от призыва в армию
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Андрей Пирожков в FacebookФото: Андрей Пирожков в Facebook
Изменить размер текста:

Прокуратура Свердловской области поручила военному комиссару Чкаловского района вызвать к себе депутата гордумы из Екатеринбурга Андрея Пирожкова. В пресс-службе ведомства отметили, что у прокуратуры есть все шансы полагать, что депутат незаконно уклонялся от призыва в армию.

- Проверкой, проведенной прокуратурой Екатеринбурга, установлена совокупность обстоятельств, указывающих на возможное наличие у Пирожкова умысла на уклонение от призыва на военную службу, - отметили в ведомстве.

В октябре этого года освобождение от армии было отменено комиссией Свердловской области. Окончательное решение находится на контроле прокуратуры региона.

Напомним, что Андрей Пирожков – самый молодой депутат гордумы. Но больше всего он известен своей фразой о том, что «ГУЛАГ – хорошая вещь». Позже депутат пояснил, что у СССР можно было бы перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани