Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Прокуратура Свердловской области поручила военному комиссару Чкаловского района вызвать к себе депутата гордумы из Екатеринбурга Андрея Пирожкова. В пресс-службе ведомства отметили, что у прокуратуры есть все шансы полагать, что депутат незаконно уклонялся от призыва в армию.
- Проверкой, проведенной прокуратурой Екатеринбурга, установлена совокупность обстоятельств, указывающих на возможное наличие у Пирожкова умысла на уклонение от призыва на военную службу, - отметили в ведомстве.
В октябре этого года освобождение от армии было отменено комиссией Свердловской области. Окончательное решение находится на контроле прокуратуры региона.
Напомним, что Андрей Пирожков – самый молодой депутат гордумы. Но больше всего он известен своей фразой о том, что «ГУЛАГ – хорошая вещь». Позже депутат пояснил, что у СССР можно было бы перенять идею трудовых лагерей, но убрать «жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в Советские годы».
ИСТОЧНИК KP.RU